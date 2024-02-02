Ушла из жизни супруга главы Дагестана Сергея Меликова

Скончалась супруга главы Республики Дагестан Сергея Меликова Галина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Меликова умерла в реанимации после продолжительной болезни.

Жена главы Дагестана являлась военным врачом и обладала званием лейтенанта медицинской службы запаса.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни 94-летний актер из фильмов «Бэтмен» и «Миссия невыполнима» Уильям О’Коннелл.

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