Опубликовано 02 февраля 2024, 14:20
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Ушла из жизни супруга главы Дагестана Сергея Меликова
Жена главы Дагестана Галина Меликова умерла из-за продолжительной болезни.
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Скончалась супруга главы Республики Дагестан Сергея Меликова Галина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Меликова умерла в реанимации после продолжительной болезни.
Жена главы Дагестана являлась военным врачом и обладала званием лейтенанта медицинской службы запаса.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни 94-летний актер из фильмов «Бэтмен» и «Миссия невыполнима» Уильям О’Коннелл.
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