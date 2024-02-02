На 95-м году жизни умер актер из фильма «Бэтмен» Уильям О’Коннелл

На 95-м году жизни умер актер из фильмов «Бэтмен» и «Миссия невыполнима» Уильям О’Коннелл. Об этом сообщает портал «Российская газета» со ссылкой на зарубежное издание Deadline.

1 февраля 2024 года в Калифорнии не стало 94-летнего актера. Известно, что Уильям скончался на своем ранчо. На данный момент причина его смерти не называется.

О’Коннелл начал сниматься в кино в конце 1950-х. На его счету более 70 проектов. Он запомнился зрителям благодаря участию в таких фильмах, как «Миссия невыполнима», «Ангелы Чарли», «Бэтмен», «Дымка из ствола», «Дорожный патруль».

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