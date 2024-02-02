На 33-м году жизни умерла индийская модель и актриса Пунам Панди от рака. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на высказывание ее официального представителя.

32-летняя актриса умерла в своем доме в штате на севере Индии. В последние годы жизни она боролась с раком, однако недуг оказался сильнее.

Модель прославилась в 2011 году после своего провокационного высказывания. Тогда она пообещала раздеться для игроков, если команда Индии выиграет финальный матч по крикету против Шри-Ланки. Несмотря на победу спортсменов, девушка не сдержала свое слово.

Актриса дебютировала в Болливуде в кино для взрослых в 2013 году. В последний раз она появлялась на экранах в 2022 году. Тогда она принимала участие в реалити-шоу.

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