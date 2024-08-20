Актер сериала «Невский» Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области. Об этом сообщает Kino-teatr.ru.

Актер Евгений Шишов погиб в Курской области, ему было 42 года.

«Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в записи на сайте.

Смерть Шишова подтвердили его коллеги. Последний пост в соцсетях актер разместил 31 июля. У него осталась дочь.

Евгений Шишов родился в 1982 году, он сыграл более 15 ролей в фильмах и сериалах. Самыми известными работами актера стали роли в сериалах «Невский», «Условный мент-2», «Морские дьяволы».

О дате прощания и месте похорон актера пока не сообщалось.

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