Ушла из жизни советский скульптор, автор мемориальной доски Гагарину Дагмара Регент

Ушла из жизни известный советский скульптор Дагмара Регент. Об этом пишет mk.ru.

Женщина скончалась накануне у себя дома в Москве. На момент смерти ей было 85 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Дагмара Регент окончила московский Театральный художественно-технический колледж в 1963 году, а в 1969-м — Московское высшее художественно-промышленное училище. Регент являлась членом Союза художников СССР с 1977 года. Она выступила автором мемориальной доски Юрию Гагарину в Калужской области. Ее работы находятся в Государственной Третьяковской галерее и в частных коллекциях в России и за рубежом.

Ранее мы писали, что умерла из-за острой сердечной недостаточности 84-летняя актриса Татьяна Говорова. Артистка в 1966 году стала женой популярного актера Виктора Павлова. Он сыграл студента Дуба в легендарном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

Также сообщалось, что в возрасте 83 лет умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Иван Коптюх.