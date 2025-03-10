Умерла жена актера Виктора Павлова, актриса Татьяна Говорова

Умерла жена актера Виктора Павлова. Актрисе Татьяне Говоровой было 84 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло 9 марта вечером около 19:00. В момент смерти женщина находилась в машине скорой помощи. Они направлялись в больницу, а во время пути медики пытались спасти актрису, но не смогли.

Говорова знакома зрителям по ролям в сериале «Убойная сила» и фильму «В августе 44-го».

В 1966 году она стала женой популярного актера Виктора Павлова. Он сыграл студента Дуба в легендарном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

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