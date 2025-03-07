Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Коптюх

Ушел из жизни заслуженный тренер России по легкой атлетике Иван Коптюх. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Специалист скончался на 84-м году жизни. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Ивана Никитовича Коптюха», — говорится в сообщении.

Самой известной воспитанницей тренера является его дочь — Наталья Садова, которую он тренировал до 1992 года. На Олимпийских играх 2004 года в Афинах ей удалось выиграть золотую медаль. Тремя годами ранее, на чемпионате мира по легкой атлетике 2001 в Эдмонтоне, спортсменка также стала победительницей, но впоследствии ее лишили титула, поскольку у нее был установлен повышенный уровень кофеина. Она также участвовала в летних Олимпийских играх — 2008, но не смогла выйти в финальную часть.

Среди других воспитанников Коптюха: серебряный призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин, обладатель Кубка Европы в метании копья Илья Коротков, призер чемпионата мира в метании молота Илья Коновалов.

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