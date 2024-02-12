Ушла из жизни режиссер монтажа фильмов Германа, Панфилова и Бортко

Ушла из жизни режиссер монтажа, одна из старейших сотрудников киностудии «Ленфильм» Мария Александровна Амосова. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Режиссер скончалась на 87-м году жизни. Точная причина смерти не раскрывается.

«Мария Александровна активно передавала свой опыт – читала лекции по монтажу в мастерских Александра Сокурова, Игоря Масленникова и Сергея Овчарова, преподавала на кафедре режиссуры и являлась доцентом в СПбГИКиТ», - говорится в сообщении пресс-службы.

Мария Амосова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии – ныне СПбГАТИ. При жизни успела поработать с режиссерами Алексеем Германом-старшим, Глебом Панфиловым, Владимиром Бортко.

Она принимала участие в работе над картинами «В огне брода нет», «Начало», «Блондинка за углом», «Русский транзит», «Трудно быть Богом» и другими.

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