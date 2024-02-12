Легенда и пионер рок-н-ролла Джимми Ван Итон умер на 87-м году жизни

Музыкант Джимми Ван Итон умер на 87-м году жизни. Он был одним из первых барабанщиков в рок-н-ролле и считался настоящей легендой. О его кончине сообщило издание The Commercial Appeal.

То, что Джимми не стало, подтвердили члены его семьи. Однако причину раскрывать не стали. Известно, что артист долгое время тяжело болел, правда, диагноз его представители предпочитали держать в тайне от общественности.

Свою музыкальную карьеру Ван Итон начал с групп Jivin `Five, Echoes, а уже потом переключился и влюбился в рок-н-ролл. Имя барабанщик себе сделал во время работы с лейблом Sun Records в 1950-х. Тогда он сотрудничал с Джонни Кэшем, Роем Орбисоном, Чарли Ричем, Рэем Смитом и другими.

Однако, несмотря на популярность, Джимми в какой-то момент решил отойти от шоу-бизнеса. Он начал создавать семью и устроился работать банкиром. Музыка осталась для него лишь приятным хобби.

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