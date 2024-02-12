Умерла актриса из сериала «Интерны» Алдона Янушаускайте

Советская и литовская актриса театра, кино и телевидения, озвучания и дубляжа Алдона Янушаускайте умерла на 82-м году жизни. Артистка скончалась в родном Вильнюсе 6 февраля.

Алдона Янушаускайте родилась 14 января 1943 года в Вильнюсе. Училась на актерском факультете Литовской государственной консерватории. В 1966 году, после получения диплома, она стала актрисой Литовского академического драматического театра. С 2004 года служила в вильнюсском Малом театре.

С середины 1970-х начала сниматься в кино. Актриса появилась в картинах «Потерянный кров», «Блуждающие огоньки», «Шестнадцатилетние», «Корни травы», «Не помню лица твоего», советско-итало-чехословацкая «Царская охота», в национальной адаптации «Интернов» и других проектах, пишет «Российская газета».

Ее муж, кинорежиссер и сценарист Альгидрас Дауса, умер в 2017 году.

Прощание с актрисой прошло 10 февраля. В этот же день ее похоронили на кладбище в Вильнюсе рядом с мужем.

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