Опубликовано 01 апреля 2025, 20:451 мин.
В возрасте 63 лет умер актер сериалов «След» и «Каменская» Рашид Тугушев
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Скончался актер, режиссер, сценарист и театральный деятель Рашид Тугушев. Ему было 63 года.
Информация о смерти появилась на портале «Кино-театр.ру».
Тугушев ушел из жизни 28 марта. Причина смерти неизвестна.
Он родился 28 ноября 1961 года. Окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Центре имени Всеволода Мейерхольда, поставил спектакль «Тьма» в «Современнике». Создал «Московский Маленький Театр».
Известен по многим сериалам. Снялся в «Марше Турецкого», «Каменской», «Молодежке», «Следе». Играл в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой».
27 марта сообщалось о смерти заслуженного артиста России Алексея Веселкина. Ему было 63 года.