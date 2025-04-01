В возрасте 63 лет умер актер сериалов «След» и «Каменская» Рашид Тугушев

Скончался актер, режиссер, сценарист и театральный деятель Рашид Тугушев. Ему было 63 года.

Информация о смерти появилась на портале «Кино-театр.ру».

Тугушев ушел из жизни 28 марта. Причина смерти неизвестна.

Он родился 28 ноября 1961 года. Окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Центре имени Всеволода Мейерхольда, поставил спектакль «Тьма» в «Современнике». Создал «Московский Маленький Театр».

Известен по многим сериалам. Снялся в «Марше Турецкого», «Каменской», «Молодежке», «Следе». Играл в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой».

27 марта сообщалось о смерти заслуженного артиста России Алексея Веселкина. Ему было 63 года.