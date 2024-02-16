Ушла из жизни певица и актриса Йоханна фон Кочиан

Скончалась немецкая певица, актриса и писательница Йоханна фон Кочиан. Об этом сообщает Bild.

90-летняя артистка ушла из жизни в окружении близких в Берлине. Точная причина смерти не раскрывается, однако в последние годы активно ходили слухи о тяжелой болезни знаменитости.

Напомним, Йоханна фон Кочиан начала творческую деятельность в 1950-х годах и впоследствии снялась более чем в шестидесяти фильмах и сериалах. Она также являлась ведущей немецкой версии передачи «Угадай мелодию».

Кроме того, артистка активно записывала песни. Так, ее композиция Das bißchen Haushalt стал главной в чартах Германии и Австрии в 1977 году.

Ранее стало известно о смерти на 75-м году жизни народного артиста РФ Иосифа Камышева.

Также сообщалось, что умерла актриса Виктория Островская, которая сыграла «жрицу любви» в «Бриллиантовой руке».