Ушел из жизни народный артист РФ Иосиф Камышев

Скончался советский и российский актер, народный артист РФ Иосиф Камышев. Об этом сообщает Telegram-канал управления культуры Брянской городской администрации.

74-летний артист ушел из жизни накануне — 15 февраля. Причины смерти не раскрываются.

«Его колорит, мастерство и актерский масштаб стали недосягаемыми не только в нашей области, но и далеко за ее пределами», — сказано в сообщении

Дата и место прощания с Камышевым будут объявлены позднее.

Напомним, Иосиф Камышев с 1984 года являлся артистом Брянского театра драмы им. А. К. Толстого. Он также выступал председателем регионального отделения театральных деятелей. В 2004 году актер получил звание народного артиста России. На счету актера десятки театральных работ.

Среди ролей Камышева Иван Петрович Войницкий в постановке «Дядя Ваня», профессор Мишель Гаррон в «Будьте здоровы, мсье!», Генри в «Моя жена — лгунья» и другие. Вдобавок артист снимался в кино.

Ранее стало известно, что актриса фильмов для взрослых Саша Попович скончалась на 79-м году жизни. Причиной смерти артистки стал инсульт.