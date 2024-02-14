Умерла актриса Виктория Островская, сыгравшая «жрицу любви» в «Бриллиантовой руке»
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Умерла актриса Виктория Островская, сыгравшая «жрицу любви» в «Бриллиантовой руке». Об этом написал Андрей Малахов в своем Telegram-канале.
Телеведущий рассказал, как Островская попала в кино. По словам Андрея, много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице: актрису утвердили на роль «жрицы любви» без проб. Затем она появилась в «Старом незнакомце». На этом ее актерская карьера закончилась.
«Виктория была в гостях у нас на программе и ходили слухи про то, что родные под конец жизни бросили её на произвол судьбы, оставив в нищете», — сообщил Малахов.
Андрей назвал судьбу Островской «невероятно драматичной».
Отметим, что телеведущий не стал раскрывать причину смерти знаменитости.
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