Ушла из жизни основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева

Умерла основательница и председательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Михалева скончалась на 69-м году жизни. Причиной смерти стала затяжная болезнь.

В сообщении сказано, что Михалева была главой единственной подобной структуры в РФ среди политических объединений. Представители «Яблока» уточнили, что усопшая «последовательно и настойчиво» добивалась равных возможностей для женщин в обществе, политике, работе и семье.

Ранее мы писали, что в возрасте 72 лет не стало разработчика самолета МС-21 Алексея Рахимбаева. 72-летнего разработчика накануне доставили в одну из московских больниц на срочную операцию из-за проблем с коленным суставом. Буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе.

Также сообщалось, что на 85-м году жизни умерла внучка писателя Михаила Пришвина. Незадолго до смерти пенсионерка неудачно упала и получила травму, после которой так и не смогла восстановиться.