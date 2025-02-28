Скончался разработчик самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

Скончался разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 72-летнего разработчика накануне доставили в одну из московских больниц на срочную операцию из-за проблем с коленным суставом. Буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе.

Алексей Рахимбаев работал в конструкторском бюро им. А.С. Яковлева с 1974 года. В 1991 году он был назначен главным конструктором. Руководил работами по Як-42, Як-40, и разрабатывал пассажирское оборудование и интерьер самолета МС-21.

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