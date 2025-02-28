На 85-м году жизни умерла внучка писателя Михаила Пришвина. Об этом сообщает mk.ru.

В Москве скончалась Елена Алпатова-Пришвина — родная внучка писателя Михаила Пришвина. Известно, что женщине было 84 года. Накануне смерти пенсионерка неудачно упала и получила травму, после которой так и не смогла восстановиться.

Елена Пришвина является дочерью второго сына писателя, беллетриста Льва Пришвина. Пенсионерка периодически участвовала в мероприятиях, посвященных ее знаменитому деду.

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