Ушла из жизни оператор сериала «Российский хоккей» с Овечкиным и Ковальчуком

Скончалась оператор-постановщик документальных фильмов и сериалов Марина Горностаева. Об этом пишет Regnum.

По информации источника, причиной кончины 49-летней Горностаевой стал рак легкого. В день смерти, 10 марта, ее экстренно госпитализировали, однако не успели довезти до больницы, она умерла в карете скорой помощи.

У оператора-постановщика остался несовершеннолетний сын. Прощание с ней состоится 12 марта в Одинцово.

Напомним, Марина Горностаева появилась на свет 20 июля 1974 года. Она работала оператором-постановщиком в кино, сериалах и документальных фильмах, таких как «История финансов России», «Хэппиэнд» и «Простые вещи». В 2023 году состоялась премьера последней работы Горностаевой - документального проекта «Российский хоккей. Сила внутри». В съемках сериала приняли участие Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и другие хоккеисты.

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