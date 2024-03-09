Звезда сериала «Дикий ангел» Эстрела Новаиш умерла во сне за неделю до 71-летия

В Португалии умерла актриса театра, кино и сериалов Эстрела Новаиш, известная российским зрителям по сериалу «Дикий ангел». Она ушла из жизни 8 марта, за пять дней до своего 71-летия.

Известно, что актриса умерла рано утром во сне. При этом причина смерти не разглашается. О дате похорон также информации нет.

Смерть Эстрелы Новаиш подтвердил ее коллега Рикардо Кастро. Он с сожалением признал, что поздравлять актрису с днем рождения приходится посмертно. 13 марта звезде сериалов исполнился бы 71 год.

Карьера Эстрелы Новаиш в кино началась в середины 1970-х годов. Она снялась в более сотни сериалов, самые известные из которых «Переплетение судеб», «Мой ангел», «Милая беглянка», «Клубника с сахаром» и другие, сообщает «Российская газета».

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