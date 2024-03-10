Умер актер из фильмов «Граф-Монте Кристо» и «Восток-Запад» Даниэль Мартин

Французский актер Даниэль Мартин умер 7 марта в возрасте 72 лет. Об этом сообщает vosgestelevision. tv и ряд других иностранных СМИ.

Мартин сыграл как минимум в 80 фильмах и сериалах. Так, он появился в картине «Восток-Запад» с Олегом Меньшиковым, Татьяной Догилевой и Сергеем Бодрым-Младшим. Картина была номинирована на премию «Оскар».

Также он сыграл в картинах «Три цвета: Синий», «Графе Монте-Кристо» 1998-го, «Ужине с придурком» Вебера и «Расследованиях комиссара Мегрэ».

Актера охарактеризовали как настоящего профессионала своего дела. Он был незабываемой фигурой на французской сцене. Его уход стал потерей для мирового кинематографа, а творчество артиста навсегда сохранится в сердцах поклонников, сказано в некрологе.

Ранее мы писали, что звезда сериала «Дикий ангел» Эстрела Новаиш умерла во сне за неделю до 71-летия.