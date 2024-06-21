Ушла из жизни награжденная лично Жуковым участница Сталинградской битвы

В Саратове скончалась 100-летняя участница Сталинградской битвы Елена Зорина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул, что «Елена Михайловна принадлежала к поколению победителей, искренних людей, любивших страну и соотечественников».

Женщина прошла войну от Сталинграда до Вены, где и встретила День Победы. В Вене маршал Георгий Жуков лично вручил ей медаль «За Победу над Германией».

После окончания войны Зорина вернулась в родной Саратов, где трудилась в торговле. Известно, что за боевые и трудовые заслуги ей также присвоили ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и два ордена Отечественной войны.

Ранее мы писали, что в США умерла народная артистка Армянской ССР, заслуженная артистка Армении Виолетта Геворкян.

Также сообщалось, что скончался 72-летний участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура.