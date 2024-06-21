Советская актриса Виолетта Геворкян умерла в США на 80-м году жизни

Народная артистка Армянской ССР, Заслуженная артистка Армении Виолетта Геворкян умерла в США, сообщает Panorama.am со ссылкой на живущую в стране телеведущую Нуне Аветисян. Геворкян не стало на 80-м году жизни.

«Ушла из жизни королева армянского театра, неповторимая, великая актриса – наша прекрасная Виолетта Геворкян. Армянский театр осиротел с ее уходом», – рассказала Аветисян.

Виолетта Геворкян родилась 5 августа 1944 года в Тбилиси в семье военного. В 1966 году она переехала в Ереван, где поступила в театр-студию Ереванского драматического театра имени Капланяна. В 24 году Геворкян начала свою творческую деятельность.

Актриса сыграла на сцене Ереванского драматического театра более свыше 20 ролей, ее первая главная роль – в пьесе «Дневник Анны Франк». Популярность Геворкян принесла роль Агун в пьесе «Осеннее солнце» Гранта Матевосяна.

С конце 1980-х годов актриса проживала в США.

Как сообщалось ранее, скончался солист карельской ВИА «Синкопа» Александр Дрома. Артист умер 18 июня, а сегодня в Петрозаводске пройдет прощание в траурном зале у Республиканской больницы.