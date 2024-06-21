Умер 72-летний участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура. О трагедии рассказал народный артист Белоруссии Анатолий Ярмоленко в соцсети.

Анатолий был знаком с умершим 50 лет. Он назвал Николая своим другом и соратником, талантливым музыкантом. При этом артист не стал раскрывать причину смерти коллеги. Также он не уточнил про дату и место церемонии прощания.

«Нет слов... Больно...Скорблю... Соболезную... Царство небесное, Коля... Благодарю за твой талант», — написал Анатолий.

Напомним, что с 1974 года Николай являлся музыкальным руководителем коллектива «Сябры». Он играл на клавишных инструментах и написал более трехсот песен, в числе которых «Переживем», «Соперница», «Живая вода», «Сеновал», «Калина».

У Николая остались сын и дочь. Станислав Сацура также стал музыкантом, который работал со многими звездами шоу-бизнеса.

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