Ушла из жизни известная советская актриса Хатуна Котрикадзе

Умерла советская, грузинская актриса Хатуна Котрикадзе. Ей было 68 лет.

Она принимала участие в музыкальной лирической комедии «Похитители» 1971 года Лейлы Горделадзе. 15-летняя Хатуна исполнила в фильме роль Тамрико.

Актриса известна по ролям в «Незадачливых похитителях» и «Веселом романе», пишет «Российская газета».

Также она исполнила роль Эку в музыкальной комедии Левана Хотивари «Веселый роман». Помимо этого, она сыграла Хатуну в молодежной мелодраме «Пятнадцатое лето».

Котрикадзе оставила работу в кино, снявшись в трех проектах.

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