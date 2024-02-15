Актриса фильмов для взрослых Саша Попович умерла от инсульта в возрасте 78 лет

Актриса фильмов для взрослых Саша Попович умерла в возрасте 78-ми лет. За свою карьеру она снялась в не менее восьми десятках фильмах и сериалах с рейтингом 18+. Об этом сообщает «Российская газета».

Как стало известно, Саша умерла в День всех влюбленных – 14 февраля. Ее нашли мертвой в Мехико. Причиной кончины назван инсульт. Дочь артистки рассказывала, что в последние годы жизни ее мать боролась с раком легких, поэтому вела закрытый образ жизни.

Отметим, что в жанровом кино Попович была популярна под именем Саша Монтенегро. На экране она дебютировала в начале 1970-х годов. Увидеть ее можно было в проектах «Ночные красавицы», «Смертельная ночь», «Боевики смерти», «Путаны», «Милашки», «Белоснежка и ее семь любовников» и других.

Ранее стало известно о смерти Алека Миллза, снявшего «Звездные войны» и ряд фильмов о Джеймсе Бонде. Оператор страдал деменцией и последние полтора года находился в доме престарелых.

Также недавно не стало 84-летней актрисы Тамары Колесниковой. Об этом сообщил Александринский театр.