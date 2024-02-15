Ушел из жизни Алек Миллз, снявший «Звездные войны» и ряд фильмов о Джеймсе Бонде

Скончался британский оператор, режиссер и продюсер Алек Миллз. Об этом сообщается на сайте Британской гильдии кинооператоров.

91-летнего Миллза не стало днем 12 февраля. Как рассказали родственники, оператор сражался с деменцией и последние полтора года находился в доме престарелых.

Сын кинематографиста Саймон Миллз уточнил, что похоронить мужчину планируют в окрестностях Биконсфилда.

Напомним, Алек Миллз родился в 1932 году. В качестве оператора работал над несколькими картинами о Джеймсе Бонде, а также шестым эпизодом «Звездных войн». Как режиссер снял фильмы «Мертвый сон» и «Кровавая луна».

При жизни Миллз основал Британскую гильдию кинооператоров.

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