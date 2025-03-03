«Она мирно скончалась»: актриса Элеонора Джорджи умерла от рака поджелудочной железы

Умерла итальянская актриса Элеонора Джорджи, известная по роли в фильме «Собачье сердце». Ей был 71 год.

Как пишет газета La Repubblica, длительное время актриса боролась с раком поджелудочной железы, который позже распространилась на мозг. О тяжелой болезни она впервые рассказала в 2023 году, после чего полностью исчезла из медиапространства.

Известно, что за несколько недель до смерти Элеонору Джорджи госпитализировали в римскую клинику для прохождения курса обезболивающей терапии. Актриса уже не могла самостоятельно ходить.

«Она мирно скончалась в любви и объятиях своих детей и близких», - говорится в некрологе семьи актрисы.

Уточняется также, что в клинике в последние минуты жизни рядом с Элеонорой Джорджи присутствовали сыновья Андреа Риццоли и Паоло Чаварро.

В настоящее время нет данных о том, где состоятся похороны и церемония прощания.

Элеонора Джорджи почти 50 лет снималась в кино. Она работала с режиссерами Федерико Феллини, Дамиано Дамиани, Лилиана Кавани, а также сотрудничала с комедийным дуэтом Франко Кастеллано и Джузеппе Моччи.

Особую популярность актрисе принесли роли в фильмах «Три мушкетера на Диком Западе», «Собачье сердце», «Американский дядюшка», «Дон Маттео», «Смерть колдуньи» и «Бархатные ручки».

Ранее умер композитор Адриан Корчинский, написавший музыку к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других артистов. Ему было 65 лет.