Умер муж звезды кантри Долли Партон, с которым она прожила 60 лет

Муж кантри-певицы Долли Партон Карл Дин умер за 83-м году жизни. Кончину супруга артистка подтвердила в социальных сетях.

Представители звезды отметили, что мужчина умер в Нэшвилле, в штате Теннесси. Причина смерти пока не разглашается.

Известно, что Дин будет похоронен на частной церемонии в присутствии только самых близких. Партон попросила поклонников и журналистов уважать ее чувства и не беспокоить в траурный момент.

«Карл и я провели много замечательных лет вместе. Слова не могут передать всю ту любовь, которую мы разделяли более 60 лет. Спасибо за ваши молитвы и сочувствие», - поделилась Долли.

Певица рассказывала, что познакомилась с Карлом в 18 лет, и он сразу произвел на нее впечатление. Спустя два года отношений они поженились. Именно Дин вдохновил артистку на написание хита «Джолин».

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