Ушла из жизни главный детский фтизиатр России Валентина Аксенова

Скончалась главный внештатный детский специалист-фтизиатр Минздрава России Валентина Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ.

Аксенова умерла на 73-м году жизни. Причиной смерти врача стала продолжительная болезнь.

Валентина Аксенова появилась на свет в конце июня 1951 года. В возрасте 30 лет окончила педиатрический факультет второго Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова, затем пришла работать в детско-подростковое отделение столичного НИИ туберкулеза. Вдобавок медик проходила специализацию в Уэльском университете.

Примечательно, что многие научные разработки Аксеновой легли в основу федеральных законов, целью которых служит борьба с туберкулезом в РФ.

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