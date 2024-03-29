Умер звезда фильмов «Земля Санникова» и «Цвет золота»

Умер актер Ораз Амангельдыев, сыгравший в «Земле Санникова» и «Цвете золота». Об этом сообщается на портале «Кино-Театр.Ру».

При каких обстоятельствах ушел из жизни выдающийся советский туркменский актер, известный по своим ярким ролям в ряде знаковых кинопроектов, не сообщается. Но дата его смерти значится, как 20 марта 2024 года.

Ораз Амангельдыев родился в 1951 году. В 1975 году окончил Театральное училище имени Щукина и начал свою творческую деятельность. Он проживал в Ашхабаде, где активно работал в театре.

Амангельдыев дебютировал на экране в 1973 году в фильме «Земля Санникова», а затем сыграл главную роль Овеза в картине «Цвет золота». Его талант также проявился в мюзикле «Ты, песня моя», где он исполнил роль певца Акмала.

Актер также прославился своими выдающимися работами в таких фильмах, как «Год дракона», «Утренние всадники» (где он сыграл Берды), «Каракумы, 45 в тени», «Фраги - разлученный со счастьем» (в роли Абдуллы), «Тайный посол», «Не хочу быть прохожим», «Дестан моей юности», «Отравленная любовь» и многие другие. Практически все его фильмы советской эпохи пользовались широким успехом у зрителей.

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