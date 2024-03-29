Умерла известная португальская актриса Джина Сантос

В Лиссабоне умерла португальская актриса Джина Сантос, получившая известность благодаря ролям в сериалах «И вы не можете его уничтожить?» и «Фортуна». Ей было 96 лет.

Причина и обстоятельства смерти актрисы не раскрываются. Информации о времени и месте похорон также не приводится.

Джина Сантос дебютировала на телеэкранах в 1950-х годах. Кроме того, в это же время она поступила на службу в театральную труппу Rey Colaço-Robles Monteiro, одну из самых узнаваемых в те годы.

Сантос также работала на радио, а в 1954 году параллельно сотрудничала с Teatro do Povo, создав на сцене десятки образов, сообщает «Российская газета».

Ранее в российском институте театрального искусства — ГИТИС сообщили о смерти актера, танцовщика и педагога Андрея Кружалова. 11 апреля ему могло бы исполниться 70 лет.