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Опубликовано 13 февраля 2024, 16:23
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Ушла из жизни героиня мема «А я думала, сова»

SHOT: в Казани от рака умерла героиня мема «А я думала, сова».
Ушла из жизни героиня мема «А я думала, сова»

© Freepik

В Казани умерла героиня мема «А я думала сова» Суфия Хайдаровна. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

66-летней женщины не стало 6 февраля. Причиной смерти знаменитой пенсионерки стал рак печени.

По данным источника, после ссоры с дочерями Суфия Хайдаровна начала жить в подъезде. Местные жители пытались ей помочь, однако она отказалась.

Напомним, Суфия Хайдаровна прославилась после появившегося в 2013 году в Сети видеоролика. На нем женщина бежит в сторону камеры и спрашивает — «Что это у тебя?», на что получает ответ — «Камера». После этого россиянка говорит — «А я думала, сова».

Ранее стало известно, что умер 62-летний американский актер и кантри-певец Тоби Кит.

Также мы писали, что актриса из сериала «Интерны» Алдона Янушаускайте скончалась на 82-м году жизни.

Источник:Life.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
интернет мем
смерть
рак