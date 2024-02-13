Ушла из жизни героиня мема «А я думала, сова»

В Казани умерла героиня мема «А я думала сова» Суфия Хайдаровна. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

66-летней женщины не стало 6 февраля. Причиной смерти знаменитой пенсионерки стал рак печени.

По данным источника, после ссоры с дочерями Суфия Хайдаровна начала жить в подъезде. Местные жители пытались ей помочь, однако она отказалась.

Напомним, Суфия Хайдаровна прославилась после появившегося в 2013 году в Сети видеоролика. На нем женщина бежит в сторону камеры и спрашивает — «Что это у тебя?», на что получает ответ — «Камера». После этого россиянка говорит — «А я думала, сова».

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