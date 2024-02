Легенда кантри и актер Тоби Кит умер от рака: почти два года боролся за жизнь

Американский актер и кантри-певец Тоби Кит умер в 62 года от рака желудка. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на личный сайт зарубежного артиста.

Тоби был одной из самых ярких легенд музыки кантри, завоевавший 18 премий и получивший 77 номинаций за свои достижения.

На протяжении своей карьеры Тоби Кит снялся в более чем двухсот проектах, включая телешоу, музыкальные видео, сериалы и фильмы. Одним из его наиболее известных работ является комедийный боевик 2008 года «Пива моим лошадям» (18+), где он сыграл помощника шерифа Рэка, работая с такими звездами как Тед Ньюджент, Том Скеррит, Джина Гершон и Вилли Нельсон.

Скончался артист «мирно, в окружении семьи». В 2022 году у него был диагностирован рак желудка. В недавнем прошлом он был награжден престижной наградой Country Icon Award на церемонии People's Choice Country Awards.

Среди его самых популярных хитов были такие композиции, как Who's Your Daddy?, Courtesy of the Red, White and Blue, Beer for My Horses и Made in America.

