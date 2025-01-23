Ушла из жизни четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам Ираида Спасская
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Скончалась четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам Ираида Спасская. Об этом сообщает пресс-центр Федерации шахмат России.
«Выражаем соболезнования родным и близким Ираиды Васильевны», - сказано в сообщении.
Шашистка ушла из жизни в возрасте 80 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Ираида Спасская обладала титулом международного гроссмейстера и в 1974 году стала второй на чемпионате мира по игре в стоклеточные шашки.
Четырехкратная чемпионка СССР была младшей сестрой Бориса Спасского, десятого в мире чемпиона по шахматам.
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