Ушла из жизни четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам Ираида Спасская

Скончалась четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам Ираида Спасская. Об этом сообщает пресс-центр Федерации шахмат России.

«Выражаем соболезнования родным и близким Ираиды Васильевны», - сказано в сообщении.

Шашистка ушла из жизни в возрасте 80 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Ираида Спасская обладала титулом международного гроссмейстера и в 1974 году стала второй на чемпионате мира по игре в стоклеточные шашки.

Четырехкратная чемпионка СССР была младшей сестрой Бориса Спасского, десятого в мире чемпиона по шахматам.

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