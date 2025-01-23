В Москве на 91-м году жизни умер младший брат футболиста Всеволода Боброва. Об этом сообщает mk.ru.

22 января ушел из жизни Борис Бобров. Выйдя на улицу, он почувствовал недомогание, потерял сознание и умер. Его обнаружили прохожие. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Напомним, Борис является братом советского футболиста Всеволода Боброва, которого он пережил на 45 лет. Деятельность Бориса не была связана со спортом.

Ранее в Москве скоропостижно умер 59-летний журналист Леонид Свиридов. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что ушел из жизни российский киноактер Вячеслав Югов, снимавшийся с Юрой Борисовым. Ему было 55 лет.