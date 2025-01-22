Актер из «Титаника» Дейл Уилсон скончался от рака и болезни Паркинсона

Ушел из жизни канадский актер Дейл Уилсон. Об этом пишет портал Anime News Network.

Артист скончался в возрасте 74 лет. Как рассказала вдова Уилсона, у ее мужа была болезнь Паркинсона и метастазный рак – с обоими заболеваниями мужчина сражался на протяжении долгих лет.

Дейл Уилсон появился на свет в 1950 году. Свою карьеру в кино начал в 1970-х. Его фильмография насчитывает свыше 220 работ, среди которых «Золотая жила», «Отчим», «Красный Паук», сериал «Пятница 13-е», взявший премию «Эмми» сериал 1996 года «Титаник» и другие.

Кроме того, артист был ведущим церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Также голос Уилсона можно услышать в сотнях эпизодов аниме и мультсериалов.

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