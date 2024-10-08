Ушла из жизни чемпионка России по ледолазанию Алена Власова

Ушла из жизни действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова. Об этом сообщает Федерация альпинизма Свердловской области.

«В ледолазной семье трагедия, вчера скоропостижно скончалась скоростница-кировчанка Власова Алёна, у неё остались 10-летняя дочь и муж», - сказано в сообщении.

В федерации также отметили, что в начале июня спортсменку укусил энцефалитный клещ, к концу того же месяца у нее начались осложнения, которые привели к коме. Там также рассказали, что Власова провела три месяца на ИВЛ, у нее была пневмония с поражением легких 70%. Вечером 5 октября сердце чемпионки России остановилось.

Муж скончавшейся Максим сообщил, что прощание со спортсменкой пройдет в среду, 9 октября.

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