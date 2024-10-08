После борьбы с раком умерла «Мисс Франция» Эдна Тепава. Об смерти модели сообщили ее родные в соцсети.

6 октября 2024 года во Франции умерла модель Эдна Тепава. Знаменитость долгое время боролась с раком: за последние 2 года она прошла несколько курсов химиотерапии.

«Эдна ушла после долгой и героической борьбы с болезнью», — написали ее близкие.

Напомним, Эдна завоевала титул «Мисс Франция» 29 декабря 1973 года. После этого она участвовала в конкурсах «Мисс Европа» и «Мисс мира», но не заняла там призовых мест.

Будучи на пенсии, она занималась садоводством, готовкой и шитьем.

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