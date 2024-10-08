Умерла сыгравшая в фильме Михалкова «Очи черные» актриса Мартинес

Умерла актриса Лоредана Мартинес, сыгравшая у Никиты Михалкова в фильме «Очи черные». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на профиль итальянской звезды на агрегаторе IMDb.

По данным источника, женщины не стало еще в сентябре, но СМИ написали об этом только сейчас. Отмечается, что Мартинес умерла в родном Риме.

Напомним, что она исполнила небольшую роль в фильме «Очи черные», который завоевал множество призов. За работу в фильме Марчелло Мастроянни был даже номинирован на премию «Оскар».

Актриса Лоредана родилась в 1947 году, а карьеру в кино начала в конце 1960-х. Она приняла участие в более сорока фильмах и сериалах, среди них: «Детство, призвание и первые опыты Джакомо Казановы, венецианца», «Альфредо, Альфредо» с Дастином Хоффманом (лента демонстрировалась в рамках ММКФ), «Второгодница заигрывает с директором», «Нет, дело удачно раскрыто».

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