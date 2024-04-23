Ушла из жизни бывший тренер гимнастки Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко

Скончалась тренер по художественной гимнастике Елена Карпушенко. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Тренер умерла в ночь на 23 апреля. Причины смерти не раскрываются, место и время прощания с Карпушенко объявят позднее.

«Сегодня ночью на 63-м году жизни не стало Елены Львовны Карпушенко. Ее вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить», — сказано в некрологе.

Напомним, Елена Карпушенко появилась на свет 26 мая 1961 года в Москве, окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Она тренировала тринадцатикратную чемпионку мира по художественной гимнастике Яну Кудрявцеву, а также возглавляла тренерский коллектив московской школы «Крылья Советов».

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