Умер заслуженный артист России Анатолий Нагогин

Скончался заслуженный артист России Анатолий Нагогин. Об этом сообщает пресс-служба Пермского академического Театра-Театра.

Актер ушел из жизни в возрасте 81 года. Причина смерти в настоящий момент не раскрывается.

Анатолий Нагогин появился на свет 27 февраля 1943 года в Казахской ССР. Работал на заводе, а в свободное время играл в театре рабочей молодежи. После этого поступил в театральное училище в Саратове.

После окончания учебы и получения диплома с отличием начал выступать в Пермском академическом драмтеатре, впоследствии сыграл на сцене этого театра более 80 ролей.

В 1994 году Нагогин был удостоен звания заслуженного артиста России.

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