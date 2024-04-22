В Италии умер культовый актер Антонио Кантафора

В Риме скончался культовый итальянский актер Антонио Кантафора, известный зрителям под псевдонимом Майкл Коби. Ему было 80 лет.

Причина смерти артиста не разглашается. Также нет сведений о том, где и когда он будет похоронен. Смерть Кантафора наступила 20 апреля, однако известно об этом стало только сейчас.

В фильмографии актера более 60 фильмов и сериалов. В основном он снимался в эксплуатационных картинах, хоррорах, джиалло и спагетти-вестернах.

На экранах Кантафора дебютировал в 1960-х годах. Его первой работой стала роль в картине «Черный киллер». Далее последовали «Стреляй, Джо… стреляй снова!», «Камера пыток», «Отправь своего дьявола в мой ад» и другие фильмы, сообщает «Российская газета».

Ранее в Чехии умерла звезда оскароносных фильмов Формана, актриса Гана Брейхова. Ей было 77лет.