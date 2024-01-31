Ушла из жизни бродвейская актриса Чита Ривера

Американская актриса, певица и танцовщица Чита Ривера умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Причиной смерти артистки стала непродолжительная болезнь. Информацию о кончине Риверы подтвердила ее дочь Лиза Морденте. Она уточнила, что актриса «ушла мирно».

Напомним, Чита Ривера прославилась благодаря ролям в театре, кино и музыкальных шоу Бродвея. Ее дебют состоялся в мюзикле «Зовите меня мадам». В 1957 году она приняла участие в мюзикле «Вестсайдская история». Другими знаковыми артистки являются «Пока, пташка» (1963), «Баджаур» (1964), «Рожденная вчера» (1950), «Трехгрошовая опера» (1964).

В 2015 году Ривера исполнила свою последнюю роль в мюзикле «Визит». За участие в постановке ее номинировали на свою десятую и последнюю премию «Тони».

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