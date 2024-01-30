Болела раком легких: умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини

Скончалась актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини. Точная причина смерти неизвестна, но СМИ сообщали, что бразильская актриса боролась с раком легких.

Мартини было 78 лет. Официальных сообщений о дате прощания нет.

Известно, что ее самочувствие стремительно ухудшилось. Звезду доставили в Сан-Пауло, пишет Kp.ru, но в больнице не смогли помочь.

Мартини сыграла в «Клоне» роль горничной Зорайде, которая помогала главной героине Жади и буквально заменила ей мать. Зрители полюбили Зорайде в этом сериале. Мартини начинала карьеру с телевидения, известна и по другим проектам: «Спаси меня», «Дороги Индии».

Ранее сообщалось о смерти актрисы из «Клона» Леа Гарсии. Ей было 90 лет. О смерти сообщил сын. Известно, что актриса начала карьеру в 11 лет. Особую популярность она приобрела после съемок в «Рабыне Изауре».