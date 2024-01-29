В Италии умерла актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило. Об этом сообщает aif.ru.

Итальянская актриса и телеведущая Сандра Мило скончалась у себя дома в возрасте 90 лет. Трагическую новость опубликовали дети Мило в соцсетях. Они рассказали, что их мать умерла в окружении родных и близких.

«Сегодня в 8:25 утра наша мать скончалась. Она мирно покинула нас, заснув в своей постели, как она и просила, окруженная нашей любовью и любовью ее любимых собак Джима и Леди», — написано в некрологе.

Сандра Мило играла роли роковых, ироничных и раскованных женщин в фильмах Федерико Феллини. Позже стало известно, что режиссер встречался с актрисой на протяжении семнадцати лет, они тщательно скрывали свой роман.

В 1968 году Сандра Мило ушла из кино после рождения ребенка, однако в 1979 году вновь вернулась на телеэкраны Италии.

О причинах смерти Мило родные актрисы не сообщили.

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