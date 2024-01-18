Ушла из жизни болевшая раком актриса Линн Марта

Ушла из жизни американская актриса Линн Марта. Об этом сообщает портал NME.

По данным источника, 78-летняя артистка скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак, с которым Марта боролась на протяжении последних месяцев.

Информацию о кончине актрисы подтвердил ее друг Крис Сент-Илер.

Напомним, Линн Марта родилась в 1945 году в Нью-Джерси. Ее актерская карьера началась в середине 1960-х. Артистка сыграла в фильмах «Джо Кидд» и «Свободные», а также в сериале «Любовь по-американски».

Всего за свою карьеру Марта приняла участие в съемках более чем 70 кинолент. Последним ее кинопроектом стал вышедший в 2004 году сериал «Американские мечты».

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