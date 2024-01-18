На 95-м году жизни умер актер Юрий Соучек. Об этом сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на RTV Slovenija.

18 января 2024 года стало известно о смерти актера фильма «Три истории». Юрий умер на 95-м году жизни. Что стало причиной его смерти — пока не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Напомним, что Соучек родился в 1929 году в Любляне. С самого детства он увлекался театром. В 1953 году артист впервые дебютировал на театральной сцене. Помимо этого, он снимался в кино. Юрий стал известен благодаря таким проектам, как «Три истории», «Единственный выход», «Решающие минуты», «Еретик», «Золотое сердце», «Сорок зеленых слонов». Также он являлся актером дубляжа.

В 1993 году Юрий Соучек вышел на пенсию в театре. Несмотря на это, он продолжил сниматься в кино. Артист стал лауреатом многочисленных наград.

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