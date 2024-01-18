Умер актер из «Бременских музыкантов» Ульрих Фосс

Ушел из жизни актер из «Бременских музыкантов» и «Бесов» Ульрих Фосс. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Немецкий артист умер в возрасте 85 лет. Точная причина смерти Фосса в настоящий момент неизвестна.

Фосс впервые снялся в кино еще в середине 1960-х годов. Самыми известными фильмами с участием актера являются «Михайло Ломоносов», «Операция «Скрипичный футляр», «Место преступления» и «Телефон полиции - 110». В 1997 году он озвучивал персонажей в «Бременских музыкантах».

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