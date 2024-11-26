Ушла из жизни автор романа-бестселлера «Женщина со смыслом» Барбара Брэдфорд

Ушла из жизни британо-американская писательница Барбара Тейлор Брэдфорд. Об этом пишет The Guardian.

91-летняя писательница скончалась 24 ноября в своем доме в Нью-Йорке. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Барбара Брэдфорд появилась на свет в 1933 году в Лидсе (Йоркшир, Великобритания), ее первый рассказ был опубликован в 10-летнем возрасте. В 2003 году ее имя включили в Зал славы писателей Америки.

В 1979 году Брэдфорд опубликовала дебютный роман «Женщина со смыслом», и он в кратчайшие сроки стал бестселлером, разошедшимся тиражом более 30 млн экземпляров. Суммарно литераторша написала 40 романов, 10 из которых были экранизированы.

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