Умерла на 100-м году жизни глава семьи владельцев Chanel Элиан Хайльбронн

Умерла мать владельцев Chanel Элиан Хайльбронн. Ей было 99 лет. Об этом сообщает WWD со ссылкой на представителей модного дома.

В Chanel сообщили, что Элиан скончалась в воскресенье 24 ноября. Другие подробности пока не разглашаются.

«Похороны пройдут в частном порядке», - говорится в обращении.

Элиан Хайльбронн была дочерью архитектора Луиса Реймонда Фишера. Она пережила Вторую мировую войну и отучилась на юриста. С модными домами она связалась, когда в 1982 году составила контракт Карла Лагерфельда. А затем основала фирму Dentons, которая до сих пор ведет дела Chanel. Нынешние владельцы бренда Аллан и Жерар Вертхаймеры являются ее сыновьями.

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